高有翔首次挑戰編導、剪MV。（滾石唱片提供）

高胥崴與演員們合影。（滾石唱片提供）

高胥崴（左）和高有翔合作推出新曲。（滾石唱片提供）

新生代唱作男團U：NUS成員高胥崴和高有翔以雙人合作形式發表搖滾全創作新歌〈不歸路〉，透過國語、台語雙聲道的唱法，呈現在同一條道路上行走中的雙面心境。兩人還特地在歌曲上架前一小時開直播和粉絲倒數，邀請歌迷一起聽，並透露這次MV是一人導一人演，高有翔期待表示：「帶好你的衛生紙，可能會流很多眼淚。」不忘精神支持團員們的蔡承祐和吳昱廷也加入直播喊：「也要戴好眼鏡，因為有很多彩蛋。」

〈不歸路〉的創作靈感，高胥崴分享：「夢想人人都有，但有人努力生活只求可以溫飽三餐，所以想用這樣的故事切入創作去鼓勵聽眾。」直言每個人都很辛苦，都有自己該過的難關，盼〈不歸路〉的詞曲可以讓遇到低潮的聽眾感受到正能量，「希望這首歌可以讓你們重振旗鼓，繼續把人生過完。」兩人更深入參與MV從編劇、腳本到執導、演出的過程，高胥崴和高有翔為此花費不少心力在籌備，因此相當期待作品問世：「希望這首歌可以讓歌迷產生共感。」

整部MV以冷暖色調及畫面交錯，對比出一家過去的幸福時光和現今的悲苦生活，再藉由演員們的精湛演技，讓觀眾彷彿身歷其境。高胥崴繼師姐徐懷鈺〈我們的故事〉MV，二度詮釋高中生，再次挑戰哭戲，他坦言：「最難就是哭戲，需要花一段時間去醞釀讓自己崩潰。」

高有翔首次挑戰編導、剪MV，由導演黃品柏在旁技術指導，高有翔分享：「我花了2天才剪出MV，不過是很新穎的體驗。」他說：「當導演不是會喊『321走』，一開始不太知道怎麼喊，後面越來越有自信就越來越大聲。」一旁的高胥崴笑虧：「你後面喊得很像運動賽跑！」高有翔幽默回：「對欸只差沒鳴槍。」

高有翔誇讚高胥崴很適合當演員：「胥崴說演就演，很敬業，祈禱未來除了U：NUS的發展，也能做好副業」，也盼自己未來能嘗試更多角色，若有機會挑大樑擔任導演或製片十分樂意。高胥崴則感性透露自己創作經驗較少，「是有翔一步步帶我討論到完成歌曲，相信不管跟哪個團員合作都很棒。」

不過他也笑盼下次可以嘗試別的戲路：「想挑戰霸氣總裁，我目前演的角色都挺悲情的」，高有翔立馬接話笑說：「不要再苦下去了！」高胥崴也大笑喊：「對！下次想嘗試有錢的角色，變國際帥哥。」而另兩位團員蔡承祐和吳昱廷的合作曲〈嗚嗚嗚〉，也將於9月18日在Hit Fm電台首播，MV與數位單曲9月20日同天正式上架。