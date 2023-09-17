張宏陸表示想徹底解決要從行政劃分法解決。（王揚傑攝）

明年度中央普通統籌分配稅款出爐，分配金額以台北市、新北市位居前2名，對藍營過去抱怨前瞻計畫獨厚綠營縣市，立委林楚茵今（17）日表示，雙北確實拿到較多的優勢，奉勸藍營政治人物不要「爽假痛」，明明在統籌分配稅款已獲得補助，在前瞻計畫就應該讓區域均衡。

立委張宏陸則說，如果大家真心要解決，朝野各黨派應坐下來仔細談，必須從行政劃分法徹底解決台灣既有縣市的規模，從區域、從人口去做，才能夠解決每次統籌分配稅款大家都在吵的問題。

林楚茵表示，統籌分配稅款因有法規的問題，所以在一定的法規跟人口的制度下，可以看到雙北確實拿到較多的優勢，所以前瞻計畫是有其必要性，要奉勸藍營的政治人物，不要「爽假痛」，統籌分配稅款讓雙北獲利，那麼在前瞻計畫的部分就照顧其他縣市，這是綠營執政以來一直都抱持的想法，就是要讓台灣能夠一起前進。

林楚茵說，統籌分配稅款因涉及到修法的部分，其實過去在許多會期中，在財政委員會也都有討論，如何讓公式能夠平均均衡，而且真的能夠直接讓全國的民眾都獲利，確實是要思考的方向，各縣市的民眾或縣市首長覺得有討論的必要，可以到立法院來做修法的討論。

張宏陸則表示，統籌分配稅款吵很久了，如果大家真心要解決這個問題，朝野各黨各派坐下來仔細的談，他認為不只是光看統籌分配稅款而已，行政劃分法必須要徹底解決台灣現在既有縣市的規模，從區域、從人口去做根本的解決，才能夠解決每次統籌分配稅款大家都在吵的問題，台灣的行政區劃法應該要趁這個時間徹底一次解決。