在感情世界裡，合則來不合則散，分手是無可避免的事情，不過有些人的分手方式卻讓人十分反感，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，面對分手總是拖泥帶水、忽冷忽熱，一點都不乾脆。

▍巨蟹座

巨蟹座個性敏感、情感豐富，不過這樣的特質在面對分手時，往往容易變得拖泥帶水，一下子溫柔地表示留戀，一下子又冷酷地抽離，矛盾的態度讓對方感到十分迷茫，使得分手過程變得愈發痛苦。事實上，巨蟹座並不是故意要折磨對方，只是因為情緒太過複雜，而顯得猶豫不決。

▍天秤座

天秤座在任何關係中總是追求和諧與平衡，但分手時容易因為逃避、不想面對，無視對方的訊息和交流，表現出冷暴力的態度。雖然這樣的方式可以避免衝突，但天秤座卻忽略了溝通的重要性，從而加重對方的不安和困惑，對另一半而言無疑是更深的傷害。

▍摩羯座

摩羯座個性冷靜務實，分手時會因為不擅長處理情感問題，透過停止聯繫和不關心對方的方式，逐漸劃清界線，顯得格外冷酷無情。事實上，他們並非故意要傷害對方，而是認為行動勝過言詞，只要表現得冷漠一點，對方就能夠明白自己的意思，但卻忽略了對方的內心感受。