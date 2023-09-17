直升機在彰化縣、南投縣交界的八卦台地嘗試實施吊掛作業失敗。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

直升機吊掛作業失敗，南投縣消防局改架設繩索協助2受傷移工就醫。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

偷吃波羅蜜拒警盤查 3逃逸移工跳下100米深山崖

3名越南籍逃逸移工在南投縣名間鄉以機器採茶，疑似偷吃他人栽種的波羅蜜遭舉報，他們拒絕警方盤查，丟下工作逃竄，其中2人竟跳下八卦台地，墜落100公尺深崖受傷，造成1頭部挫傷、1人左大腿骨折，涉嫌違反《入出國及移民法》恐挨罰並遣送回國。

警方調查，傷患越南籍潘姓男子（36歲）頭部擦傷，另一名黎姓男子（42歲）則是左大腿骨折，經移民署南投專勤隊協助查證後，2人均為逾期停留移工，警方後續將依相關規定處置。

民眾供稱，他在弓鞋巷栽種的波羅蜜果實即將成熟，17日他準備採收，卻發現波羅蜜遭採收光，疑遭遭3名逃逸移工偷摘食用報案。

警方獲報到場，看見報案人所稱嫌疑人、3名逃逸移工正以機器採茶，揮手示意要他們暫停工作接受詢問，未料移工卻丟下工作拔腿逃竄，殊不知位於南投、彰化交界的八卦台地是斷崖，其中2人還相繼跳下八卦台地，墜落100公尺深斷崖受傷，另1名逃逸移工已不知去向。

南投縣消防局獲報派遣人車到場，運用空拍機搜尋，發現2名移工倒臥100公尺深山谷，其中1人血流滿面，另1人疑因骨折表情猙獰痛苦，由於斷崖落差100公尺，向空勤總隊申請直升機馳援，但斷崖處無法實施吊掛作業，直升機無功而返，改架設繩索將2傷患就其送醫，所幸2傷患無生命危險。