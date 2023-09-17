台南登革熱今天新增153例，防疫人員近期在社區稽查仍發現許多隱藏孳生源。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南本土登革熱疫情昨天飆破7000例，今天新增病例數則難得重新回到1字頭，新增153例，累計7344例，是睽違2周再現1字頭；台南市政府衛生局表示，今天病例數少主要是「周日效應」，還是要看明後2天的病例數才準。

台南市從6月13日傳出本土首起登革熱病例以來，初期都維持在2位數，但疫情從8月23日單日新增百例以來，就一路往上飆升，單日最高新增病例為9月12日的352例，今天新增153例，則是繼9月4日180例後，難得重新回到1字頭。不過，為了避免是「一日行情」，市長黃偉哲呼籲，防疫千萬不能放鬆。

台南今天新增153例，分別為安南區38例、北區22例、永康區21例、東區19例、南區17例、中西區16例、安平區7例、仁德區5例、關廟區4例、善化區2例、新化區及佳里區各1例。

截至目前，疫情熱區前3名為東區1636例、安南區1555例、永康區1386例，但南區病例也激增，迄已829例，北區710例。環境部長薛富盛明天下午也將在環境管理署長顏旭明陪同下，視察南區登革熱疫情防治。

為杜絕病媒蚊孳生，台南市近期嚴格執行空屋、空地、天溝等高風險點稽查，力求找出社中隱藏孳生源，37區截至目前已完成8235筆空屋空地稽查，累計舉發415件，另鑒於疫情嚴峻，針對天溝部份持續加強稽查，如查獲陽性孳生源將逕行舉發。