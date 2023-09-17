每年9月是國際失智症月，阿茲海默症是失智症之中最常見的一種。去年有2種藥物在延緩此症病程方面有重大進展，但距離獲准上市仍久，且副作用未明。年紀大了多活動、維持健康飲食可預防失智，英國《電訊報》彙整6個較不為人知且易於執行的日常保護方式，包括在枕頭滴少許薰衣草精油、關注嚴重老花問題，有助挽救認知衰退。

一、打疫苗：美國德州大學健康醫學中心、麻州綜合醫院合作研究發現，65歲以上長者接種帶狀疱疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗可讓阿茲海默症罹病風險減少25%、27%；麻州綜合醫院另一研究發現，流感疫苗能讓風險大降40%。這些疫苗預防的是引起全身系統發炎的感染問題，間接減緩失智症發生與病程。因老化而遲鈍的免疫力也可能因疫苗「甦醒」或恢復，加強清除腦部致病蛋白質。

二、睡前嗅香氛：美國加州大學研究發現，每晚睡前接觸薰衣草精油2小時，半年後記憶力大增2倍有餘。即使未用香氣，光是呼吸就能刺激認知、記憶、情感，有助與他人互動。

英國阿茲海默症學會（Alzheimer's Society）簡介阿茲海默症。

三、吃草莓：芝加哥魯希大學（Rush University）研究指，草莓富含抗發炎的「天竺葵色素」，可減少腦部tau蛋白異常堆積引起的神經原纖維纏結，這是阿茲海默症特徵之一。莓果之中草莓的天竺葵色素含量居冠，紅皮蘿蔔（red radish）也是很好的來源。

四、用瓦斯爐時開窗：《室內空氣期刊》（Indoor Air Journal）有研究報告指，以瓦斯爐烹飪時，油煙裡的超細微粒侵入人體引發的腦部活動變化類似阿茲海默症早期病徵。研究建議烹飪環境通風良好，或戴防護面具下廚。

五、檢查視力：《美國醫學會眼科期刊》一項銀髮族研究指，有中、重度遠視問題者，阿茲海默症發生率高了72%。視力問題會增加認知負擔，也與類似阿茲海默症病徵的腦部功能構造變化有關。

六、別瘋狂追劇：2018年英國生物資料庫近50萬人追蹤發現，花太多時間看電視，5年內認知功能恐衰退；去年觀察同一批受試者，每天看電視逾4小時，失智風險增24%，每天用電腦進行互動式活動，風險降15%。看電視屬於被動式活動，大腦接收訊息卻不見得保留；操作電腦則需要較高程度的認知運作。