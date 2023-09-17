民眾黨總統參選人柯文哲(右二)在縣議員陳宏宗(左二)、關山鎮長彭成豐(左一)等人陪同下，至關山天后宮參拜。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今展開為期2天的台東行，明天下午將成立台東「選哲之友會」。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今赴台東行程滿檔，除宮廟參拜、產業參訪外，唯一指名拜會無黨籍縣議員陳宏宗，並正式聘任陳擔任選哲之友會台東顧問團總召，陳宏宗也脫口表示，如果柯徵召，他願披戰袍參選立委。

柯文哲赴台東固樁行 陳宏宗任顧問團總召：願參選立委

民眾黨總統參選人柯文哲今展開為期2天的台東行，首站前往池上玉清宮參拜，隨後參訪池上鄉農會經營的主題餐廳以及池上觀光米廠，所到之處不少民眾高喊「總統好」，柯文哲也展現親和力，拍照合影來者不拒。

柯文哲午後一路南下至關山鎮，抵達天后宮一下車，便與縣議員陳宏宗握手寒暄，隨後進入大殿參拜。陳不僅以行動表明力挺柯，也直言「若他如果開口(徵召參選立委)，我當然願意，不過暫無入黨意願」。

陳宏宗說，國家領導人講話要實在，他最欣賞柯老大、柯主席，只要誰問任何事情會馬上回答，從不思考，他認為國家領導人反應要好，處理事情決斷要好。

他也說，既然穿上這件衣服(選哲之友會台東顧問團總召背心)，將懇託漢人、客家人、原住民等鄉親，讓柯主席選總統時，在台東拿下漂亮選票。

陳宏宗曾任台東縣副議長、國民黨台東縣黨部主委，現為無黨籍身分，由於柯文哲卸任台北市長前，曾赴台東拜會陳宏宗，當時陳喊出「若柯投入2024總統大選，他會力挺」，外界視為友柯派。

今年7月間陳宏宗雖曾與國民黨總統候選人侯友宜同台，但他說「來者是客，侯友宜不錯、賴清德也不錯，但我還是欣賞柯文哲」，明確表態挺柯到底。