民進黨台北市中正、萬華立委參選人吳沛憶即將在今日晚間舉辦願景說明會，前行政院長蘇貞昌也會出席，無黨籍立委參選人于美人17日反問，如果蘇貞昌在新冠肺炎疫情時來萬華走一趟，想必可以鼓舞當地人，為何只有選舉的時候才來？吳沛憶回應，蘇貞昌擔任行政院長期間，曾補助萬華批發市場及各夜市振興計畫，自己也曾幫助長者打疫苗、運送物資等，誰才是選舉才出現，選民自然有評價。

由於經濟部長王美花也會出席吳沛憶施政願景說明會，于美人表示，現在的執政團隊只有選舉才來萬華，尤其王美花沒空跟人民談的能源議題，她會用更親民語言跟選民對話、說明，舉例而言，電價上漲影響百姓生活，若沒有針對中低收入戶制定差別費率，恐怕他們只有在酷暑吹電扇，捨不得開冷氣。

媒體追問，如何看待國民黨及民進黨參選人都有大咖加持？于美人說，她的最大咖就是中正、萬華選民，且自己不像一般政黨，把選區當成市場在經營，選民不是魚肉，政黨不是刀俎，不能大咖來就切一塊。

至於未來是否會有大型造勢？于美人坦言，會有場地跟財源的問題，目前還沒規畫，但她已經舉辦過很多客廳會，跟選民對面說明想法以及未來願景，與會的選民都很有同感。

吳沛憶回應，蘇貞昌擔任行政院長期間，編列、執行8400億防疫振興特別預算，其中包含萬華批發市場專案及各夜市振興專案計畫，是當時地方跟中央合作的努力。而舉辦願景說明會，就是要跟民眾說明各項成果及未來願景，也回應藍白沒有事實根據的選風。

她強調，萬華3級警戒期間，自己在第一線協助長者疫苗施打，也親自搬送物資、成立確診關懷站，如果要用人在現場來資格論，其他兩位對手是不是都沒有資格？呼籲選舉回歸事實、理性討論較妥當。

吳沛憶指出，她過去完成里民服務案4000件、巡迴法律市政行動服務站每月18場，加上在地民眾、里長支持及攤商熱情反應，就是她的成績單。在地議員誰有做事，誰又才是選舉才出現，選民自然會有評價。