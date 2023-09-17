高雄日前發生冷血惡鄰殘忍殺害一對夫妻的命案，獨留家裡2名孩童為活口。高雄市長陳其邁今（17）日下午率同市府副祕書長陳盈秀、社會局長謝琍琍、教育局長謝文斌等人到這住家慰問。陳其邁也允諾，會請專科醫師協助孩童後續心理復原，若兩童需要轉學，市府也會全力配合處理。

社會局也再次針對家屬關切的問題，包括孩子的心理諮商、喪葬事宜的協助，法律協助及善心捐款事宜等事項，表示會由社會局擔任窗口，由市府各局處共同協助處理。陳其邁則跟家屬表達社會局做得還不夠，應該要檢討並做得更好。

陳其邁強調，學童心理諮商已聯繫完成，若兩位學童想轉學、轉換環境，教育局也將配合協助；社會局心理師也已跟家屬約定時間，將開始做心理諮商。陳其邁也特別指示，二童父母的喪葬事宜將專案處理，市府也將協助家屬相關法律協助法律，包含後續委任律師的費用。

另外，有善心人士有意捐款協助教育基金，社會局社會救助金專戶會依指定捐款，專款專用。