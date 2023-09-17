施孝榮昨舉辦個人專場演唱會。（上行詩音樂提供）

施孝榮16日舉辦暌違4年個人專場演唱會，除了送上個人經典成名歌曲串燒，更展現驚人的語言能力，同時演出台、英、日語歌曲。演出現場，施孝榮更大秀恩愛，毫不掩飾在粉絲面前放閃，將充滿愛意親自譜的新歌〈慢慢地想妳〉送給即將過生日的老婆，來表示他內心對老婆最深的感謝與愛。

施孝榮表示，出道42年後，環顧四周，驚覺原來擁有的健康及美好的嗓音，是如此難能可貴，實在需要心存感激，更要好好珍惜。唱了半輩子高亢激昂的歌曲，他想用歌聲表達對親人朋友，特別是對妻子的愛，隨後話鋒一轉，他幽默笑說：「大家都覺得太座現在應該在觀眾席上默默拭淚吧？！ 不~她人正在舞台旁邊工作中，她也是演唱會工作人員，在幫我按提詞機。」逗笑現場所有人。

演唱經典英文老歌〈Can't help falling in love〉前，施孝榮預告，現場有人要來求婚，這位粉絲在得知我要舉辦演唱會時，就來私訊我說，想在演唱會當下與女友求婚，我聽到立馬答應他，因為這場演出就是要大家有愛大聲說呀。當全場觀眾感受到這位男粉絲與女友在求婚的浪漫時，施孝榮卻在一旁逗趣搞笑的打破這粉紅氛圍說道：「女方快答應他，不然我的歌曲間奏要結束囉，請盡快不要想太久，時間有限。」突如其來的搞笑，讓求婚民眾笑開懷。

演唱會上，施孝榮的帥兒施少庸更是力挺老爸，不只擔任演唱會的鍵盤手更跨刀演出，施孝榮不改幽默表示，其實是因為經費有限啦，不然才不會讓他來當嘉賓呢！而施少庸也繼承到老爸的好歌喉及創作能力，演唱自己的創作曲，渾厚而廣闊的音域表現，更是驚艷全場。施孝榮故作吃味說：「謝謝大家今天來參加我兒子的個人演唱會，我是他的嘉賓，先下台一鞠躬囉。」風趣幽默的對話，顯見父子情感。