台中市食品藥物安全處17日兵分四路前往20家早餐業者及傳統零售市場的雞蛋批發零售業者稽查籃裝散蛋皆無違規情事。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

為讓民眾外出吃早餐、市場採買蛋品能安心，台中市食品藥物安全處17日兵分四路前往20家早餐業者及傳統零售市場的雞蛋批發零售業者稽查籃裝散蛋，尚未發現進口雞蛋；截至17日，食安處共稽查144家業者皆未發現違規情事。

食安處表示，早餐店買荷包蛋、水煮蛋，或前往傳統零售市場採購雞蛋是最皆地氣的民生日常。為避免進口問題蛋品流入早餐店及傳統市場，稽查人員利用假日前往多處早餐店（如弘爺漢堡、艾初早餐、a-bao 早餐向心店、Q Burge大雅店、拉亞漢堡海德堡門市、晨間廚房中清店等）、零售市場（如北屯市場、大雅市場、東興市場及向上市場等），查核雞蛋來源證明、蛋品儲存、販售環境及文件來源保存。

食安處稽查人員17日稽查20家業者，特別核對塑膠籃有無確實張貼「雞蛋溯源標籤貼紙」、保鮮日期是否逾期以及有無混充情形，並無發現違規情事。食安處自13日啟動「市售蛋品稽查專案」，查核賣場、超商、烘焙場域、餐飲店及校園團膳等場域，加上今日20家，共稽查144家業者皆未發現違規情事。

另，有鑑於其他縣市近日已查出液蛋業者以進口蛋冒充國產蛋的案例，中市府16日已進一步啟動第2波液蛋工廠專案擴大稽查，特別著重進貨來源廠商及有無混掺進口蛋產品標示不實的情形，預計在20日前完成全市12家液蛋工廠的稽查工作。

食安處再次呼籲中央有關單位，加速提供詳實的流向資料，以利各縣市透過加強資訊交流，聯手稽查護食安。另外，民眾如發現疑似問題進口雞蛋，可向台中市政府1999或食安處反映，將會派員前往瞭解，保障民眾食品安全。