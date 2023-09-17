農業部專案進口雞蛋爭議不斷，從一人公司超思、農業金庫借貸買蛋、巴西蛋錯標效期、5000萬顆蛋待銷毀等，爭議事件遍地烽火，今（17）日傳農業部長陳吉仲已請辭獲准，然而農業部至今無任何回應，陳吉仲本人電話也轉語音信箱。對此，《中時新聞網》17日就整理了陳吉仲從農委會主委一直到擔任農業部長任內的爭議，讓讀者一次看懂。

2019年6月17日「農委會禁用巴拉刈」

當時農委會禁用巴拉刈，引起農民反彈，時任高雄市長韓國瑜也對此提出批評，陳吉仲反擊說，自己的父親（在屏東萬丹種紅豆）因為使用巴拉刈，不慎差點整個眼睛被挖掉，講到哽咽，要批評的人自己噴看看。

2020年6月18日「台灣口蹄疫拔針」

台灣口蹄疫拔針，陳吉仲提到自己父親是因為口蹄疫關場破產的養豬戶，讓他揹債十年還不完，落下男兒淚。

2020年下半年「鬆綁進口豬肉和美國牛肉」

蔡英文總統拍板定案，決定開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。農委會主委陳吉仲當時為此背書表示，台灣自從2002年加入世界貿易組織（WTO）後，其實豬肉就分6部位開放進口，且進口的豬肉都沒有含瘦肉精，未來內臟預計依照國際食品法典委員會（CODEX）標準訂定安全容許量。

2021年8月「走私貓安樂死」

我國海巡人員於台南安平外海攔截來自中國大陸的154隻走私名貴貓種，同時也由動植物防疫檢疫局高雄分局於8月20日旋即將這批走私貓安樂死，當時農委會主委陳吉仲表示，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。」

2023年「巴西蛋爭議」

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，從一人公司超思、農業金庫借貸買蛋、巴西蛋錯標效期、5000萬顆蛋待銷毀等，爭議事件遍地烽火，而過去積極為巴西進口蛋辯護的陳吉仲卻悄無聲息，一直到今（17）日傳出陳吉仲已請辭農業部長獲准，然而農業部至今無任何回應。