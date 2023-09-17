南投縣58歲林姓婦人17日下午4時許開車行經台14線（中潭公路）埔里南村路段，疑恍神撞斷中央分隔島上路燈桿，對向機車騎士20歲洪姓男子閃避不及，慘遭撞斷燈桿擊落，雙雙送醫。案發時正處收假交通尖峰時刻，日月潭往國6愛蘭交流道的車流嚴重回堵。
警方指出，林姓婦人、洪姓男子均無酒駕，2人身體多處擦挫傷，送醫後無大礙。林姓婦人為何開車自撞中央分隔島？婦人受到驚嚇說不出原因，詳細肇事原因尚待調查釐清。
目擊者指出，豐田轎車經中潭公路從愛蘭交流道往日月潭方向行駛，行經52.8公里處、埔里南村路段失控撞上中央分隔島並撞斷分隔島上路燈，整輛車打橫停在內側車道，路燈桿倒向對向車道，砸到騎機車行經的騎士，造成歧視犁田受傷。
警方獲報到場，發現該事故佔用了台14線雙向共3個車道，周日下午又是收假的交通尖峰時刻，從日月潭往國6愛蘭交流道的車流嚴重回堵，費時約1小時事故排除後，交通逐漸恢復正常。肇事原因調查釐清中。
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