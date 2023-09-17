跨聯盟籃球邀請賽T1聯盟新球隊台北台新戰神17日面對台灣啤酒，台北戰神林秉聖延續前一場對彰化柏力力狂飆24分的投籃手感，首節就進帳10分，全場再度拿下24分，幫助台北戰神80比71拿下在本屆跨聯盟的2連勝。

因為雙約風波成為近日籃壇話題的林秉聖，穿上台北戰神0號球衣就是要從零開始奮鬥，場上他努力實踐諾言，跨聯盟連續兩場比賽單場飆破20分，對於這樣火力表現，是否代表林秉聖是球隊一哥，台北戰神洋教頭布萊恩回應：「秉聖在場上、場外展露出來的性格有領導風範，他的強勢能感染隊友，但仍以團隊為主，目前不定調誰是團隊一哥，我認為誰都有能力帶領台北戰神。」

一旁的林秉聖表示認同教頭看法，「我覺得球隊沒有所謂一哥是誰，大家上場就是一起為團隊貢獻，只靠一哥一個人是無法拿到冠軍的。」

這場比賽台北戰神曹薰襄也和前東家台啤對壘，有10分進帳，比賽中因為對於吹判尺度和裁判大動作溝通，接連吞下違反運動精神犯規和技術犯歸而退場，賽後他說：「沒有打出火氣，單純就是比賽需要激情，而且我跟前隊友感情好，只是我對判決對球隊不利想爭取一下，比較有點過度。」

台啤總教練楊志豪指出，此役輸球問題在於失誤，以及失誤完被對手轉換快攻成功率高，分數咬住時一失誤就被拉開，防守上的失誤也多，太多團隊犯規，罰球命中率也偏低。