高雄市苓雅區武廟路一棟大樓15日發生凶殺案，13樓的吳姓男子疑不滿樓上住戶長期發出噪音，竟持刀砍死羅姓夫妻，年僅5、6歲的2名男童目睹過程，留下心理陰影。男童阿公今（17日）寫下一封「一位受害者父親的淚書」，提到會將2個孫子當「小小兒子」來養，並呼籲外界不要來打擾。

羅姓夫妻遭吳男砍殺，當時2名兒子在場，目擊事發經過，現在出現創傷壓力症候群，事發後老大哭得很厲害，但老二不哭，到現在都悶著不說話，躲在牆角動也不動，不願意有人接近或抱他，嘴裡還會念著「我是不是不是乖寶寶？」吃雞塊配番茄醬時，更直言「這個好像血」，反應讓人心疼。

死者羅男的爸爸，也就是男童的阿公，今天寫下「一位受害者父親的淚書」，透露自己奉獻教育界一生，就快要退休的時候，9月15日早上卻接獲電話，得知自己那一雙從不與人結怨的兒、媳，居然因「噪音問題」被殺害，凶手竟是樓下鄰居。事發後立刻和老婆趕到高雄，痛心疾首之餘共同做出決定，除了盡快料理後事且配合警方辦案之外，只想好好保護孫子，避免他們再遭受其他任何傷害。

男童阿公強忍錐心之痛到殯儀館認屍，本以為兒、媳面容會滿臉驚恐，但映入眼簾的面容，竟日如同睡著般安詳，如此善良恩愛的一對夫妻，成為同命鴛鴦共赴黃泉，讓他相當不捨，並喊話會堅強起來，把一雙稚子當「小小兒子」來養，期許他們能在大夥的呵護下，走出陰霾並撥雲見日，在號稱「充滿人情味」的台灣迎向真正的光明，他只希望大家能多正向鼓勵孩子，並且不要再來打擾痛苦的他們。