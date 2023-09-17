新竹縣消防局原訂在9、10月推出6場「小小救護員活動」，但首批活動開放報名旋即秒殺，不少人懷疑消防局黑箱作業，憤而投訴縣長信箱，甚至打爆消防局各單位電話，對此消防局公開報名後台，證明開放報名後12秒內名額即搶光。16日首場活動舉辦，限定27人竟多出60多親友在旁觀摩，消防局承辦單位也驚喜自家活動做出口碑，讓外界肯定。

消防員一直是幼兒心中的夢幻職業，新竹縣消防局在外界不斷「敲碗」之下，原定與轄內各分隊合作，推出6場不同主題「小小救護員活動」，未料頭兩場開放報名後，踴躍程度超乎預期，短短12秒內名額全數搶光，甚至還有相同秒數「壓秒」增額情況，讓承辦單位也傻眼。

不少沒搶到名額的家長大嘆「比演唱會門票還難搶」，還有情緒較激動的民眾質疑活動有內定名額，直接寫投訴信到縣長信箱，消防局各單位電話也被詢問聲浪打爆，讓承辦單位趕緊出來澄清。

緊急救護科公布報名後台，顯示約在12秒左右，所有名額均已被搶光，甚至還有同時壓秒的情況，導致原定系統只開放含備取25人，最後竟有27人報名成功，且活動當天原定27人，但現場竟出現90人，包含爸爸、媽媽、爺爺、奶奶都現身會場，足見活動受歡迎程度。

緊急救護科長劉彥承表示，原定舉辦6場活動，但首場竹東場因遇颱風取消，考量到家長期待的心情，在竹北場結束後，其餘場次併為1場於10月28日在新埔的第3大隊舉辦，預計員額開放100名，包含因颱風取消的竹東場次報名成功名額。另為免影響各分隊出勤，消防局考慮未來採1季或半年舉辦1次。