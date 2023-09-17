巴西進口雞蛋食安問題引發爭議，台北市衛生局截至16日止，已查核80家超市、賣場，未發現架上販售進口蛋品。另外，農業部是透過畜產會與相關業者合作進口蛋品，並負責調度，衛生局已發函要求畜產會提供進口蛋品流向，並呼籲農業部盡快提供完整資料，以免造成行政浪費。

衛生局表示，截至9月16日止，已累計查核80家超市、賣場，沒有發現架上販售進口蛋品，且即日起配合衛福部食藥署啟動「112年加強市售雞蛋稽查專案」，加強查核市售生鮮蛋品品質及標示符合性，每月至少查核90件。

衛生局補充，進口業者反映僅負責進口程序，產品直接交付中央畜產會，而農業部是透過畜產會與相關業者合作進口蛋品，並負責做調度，衛生局已正式發函中央畜產會提供進口蛋品流向，將持續追蹤進度。

衛生局也呼籲，進口政策由農業部規畫、委託及執行，應儘快提供完整資料並交由衛福部系統性統籌、規畫各地衛生局執行食安監測，避免造成消費者疑慮及行政浪費，也呼籲食品業者落實源頭管理，若取得流向資訊，有助於各地衛生機關提升查核效率。