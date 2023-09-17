農業部專案進口雞蛋，不僅「誤標效期」，又發現進口雞蛋混入國產雞蛋中；傳出已請辭的農業部長陳吉仲卻表示，庫存待銷毀者有5170萬顆，不會流入國內市場，銷毀預算預計2億多元。媒體人黃揚明表示，農業部當初允許運送期間高達45天的巴西雞蛋進口，就是決策錯誤；他呼籲立法院刪除農業部1.7億元宣傳廣告行銷費用。

黃揚明今(17日)在臉書粉專貼文表示，5千多萬顆進口雞蛋買來變庫存，已讓2億多元買蛋的錢泡湯。銷毀過期進口雞蛋又要多花2億多元，這些都是人民納稅稅金，農業部當初允許運送期間高達45天的巴西雞蛋進口，就是決策錯誤；而且過期雞蛋中，8成以上是巴西雞蛋。

黃揚明呼籲立法院，應把明年農業部預算書中編列用在宣傳廣告行銷的1.7億元全數刪除，讓農業部不能再買媒體、做哏圖公然說謊，可惜在民進黨國會席次過半的狀況下，當然這是不可能會發生的事。

網友回應說，「難怪世界看得到台灣，有這樣的政府，不要的蛋，台灣搶著要」 、「下架民進黨啦」、「可以不要浪費錢嗎？那是大家辛苦工作，然後每年5月納稅的錢耶！還是覺得不是自己的錢就可以隨便亂花嗎？」