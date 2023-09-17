擁有全球最大稀土礦儲量的中國不只掌握這項高科技產品的重要資源，最近更研發最新的風化殼型稀土礦電驅開採技術，不只讓稀土開採時間縮短70%，還能讓稀土回收率提高約30%，雜質含量降低約70%，這對於中國稀土產業鏈將有重大的推進力量。

據《快科技》報導稀土是推動世界科技經濟發展的關鍵原料，從智慧手機到戰鬥機設備都會用到，這些有光澤但易變色金屬有其神奇的力量，比如製作出來的磁鐵比傳統鐵制磁鐵強，也影響著之後電動車中的發動機和電腦硬碟。

報導說，風化殼型稀土礦是中國的特色資源，目前普遍採用的銨鹽原地浸取技術進行提煉，在生態環境、資源利用效率、浸出週期等方面存在不少的問題，制約了中國稀土資源的高效利用以及環保需求。

針對相關問題，中國科學院廣州地球化學研究所何宏平團隊基於風化殼型稀土礦中稀土賦存狀態的研究，研發了風化殼型稀土礦電驅開採技術。

報導說，根據模擬實驗、放大試驗和場地示範等表明，與現有開採工藝相比，風化殼型稀土礦電驅開採技術在稀土回收率、浸取劑用量、開採週期以及雜質去除等方面均有顯著優化，是風化殼型稀土礦開採的高效綠色新技術。

稀土礦源近幾年來受到地緣政治影響極大，西方國家正在供應鏈各階段設法繞過中國，由美國聯合歐洲、澳洲和日本在稀土領域展開跨國合作。如美國和歐洲稀土公司合作，在猶他州加工後再運往愛沙尼亞精煉，或在加拿大開採的稀土礦石本地初步加工後運往挪威提煉。日本也增加投資澳洲稀土巨頭萊納斯，以確保重稀土供應，預計日本十年內對中國稀土的依賴可從90%以上降到58%。

至於中國，中國地質科學院專家認為，在全球貿易格局的轉變下，中國還沒有適應新全球稀土競爭格局。據美方估計，中國占全球稀土產量從10年前90% 降至去年約70%。但專家認為中國優勢仍然很難取代，其他國家很難與中國大規模生產的成本結構競爭。西方解決方案是改進和開發需要更少稀土的技術減少依賴中國。