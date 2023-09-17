66歲陳姓男駕駛疑似身體不適，車輛右偏駛出車道後自撞山壁及護欄，造成車上乘客4人受傷。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣東河鄉台23線登仙橋路段，今（17日）下午2點多發生自撞山壁車禍，66歲陳姓男駕駛當場失去生命跡象，送醫仍搶救不治，另外4名乘客分別送往台東基督教醫院及台東馬偕醫院治療，詳細事故原因正警方調查釐清中。

66歲陳姓男子今下午開車載4位員工，從台東市區開往泰源檳榔園工作，行經台23線41.2公里處時，疑似身體不適，車輛右偏駛出車道後自撞山壁及護欄，造成車上乘客4人受傷，陳男傷重失去心跳呼吸，送醫搶救仍回天乏術。