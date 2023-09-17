中國信託商業銀行冠名贊助2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，邀請未曾參與以及已中斷參賽的學校投入黑豹行列，補助新臺幣10萬元經費。今年總計195支球隊加入戰局，其中包括臺北市育達高中、新北市格致高中、新北市淡江高中、新竹縣六家高中、臺南市中信國際實驗教育機構、屏東縣民生家商及高雄女子高級中學等七支「黑豹生力軍」，以及九支曾經中斷參賽、今年重回紅土的「黑豹返校生」，這也是賽史首度出現女校球隊－高雄女中棒球隊，共有110位女性球員及教練參賽。

中信盃黑豹旗今（17）日假臺北市花漾展演空間HANASPACE舉行開賽記者會暨抽籤大會，教育部體育署主任秘書呂忠仁、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）副理事長林華韋、中國信託銀行董事長利明献以及「黑豹大學長」岳東華、大學姐陳品薰出席同臺，為賽事揭開序幕。中信銀行董事長利明献表示，棒球賽事往往在最後一個半局峰迴路轉，出現意想不到的結局，勉勵大家越挫越勇，走向更好的自己。中華棒協副理事長林華韋表示，中信盃黑豹旗是一個共享棒球的園地，今年金門、馬祖、澎湖等離島都不缺席，報名參賽，而高雄女中組隊參賽更是棒球史上值得書寫的一頁，期待大家盡情享受比賽。

為了傳遞堅持到底的棒球精神，今日首播中信盃黑豹旗年度影片《勇敢追求》，透過鏡頭記錄去年勇闖冠軍戰的高雄市普門高中球隊故事。為球隊掌舵的總教練洪榮宏，場上操兵累哭球員，轉身下場又挽起袖子為孩子煮麵；辭去工作的勇志爸爸，陪伴孩子四處征戰直播球賽，叮嚀孩子，「別像爸爸一樣，年紀一大把才知道身體有棒球魂。」從成軍到蛻變為高雄紅色巨人，普門中學走在勇敢追夢的路上。今年同樣勇敢追夢的還有中信盃黑豹旗史上首度出現的女校球隊－甫成軍、從零開始的高雄女中棒球隊，隊長李珦琳愛看美職，以前也一直關注中信盃黑豹旗賽事，今年號召喜歡看球的同學一起組成棒球隊報名參賽，「因為實際下場投球之後，我們都覺得比起看球，更喜歡打球。」李珦琳說，目前共有13名隊員，皆為一、二年級，今年目標是順利完成比賽，吸取經驗，為明年做準備。

被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗是全臺規模最大的青棒賽事，本屆起列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，激勵球員拿出最佳表現，爭取國家代表隊資格。2023年中信盃黑豹旗沿用不分區賽制，賽事自10月14日至11月19日於全臺各地球場舉行，開幕戰將由臺北市延平高中迎戰去年衛冕軍新北市穀保家商，延平高中隊長梁睿至表示，為了抽籤，昨天特別去拜文昌帝君，希望拿到首勝，沒想到抽到穀保家商、比去年首戰對手臺北市稻江商職更厲害，但他覺得很棒，因為「可以在職棒球場跟國手一起打球」。穀保家商也對延平高中精神喊話，「延平加油，我們一樣不會保留。」