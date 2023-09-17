僑光行流賴政維獲3項個人獎肯定。（大專體總提供）

2023富邦人壽勇士系際冠軍盃17日於輔仁大學中美堂進行總決賽，曾兩度登頂的僑光科技大學行銷與流通管理系，交手首度參賽就直闖冠軍戰的黑馬國立體育大學體育學院體育推廣原住民專班，僑光行流貫徹團隊穩定的攻守表現，終場94比61完成衛冕，抱回10萬元獎學金、特製冠軍獎牌及PLG台北富邦勇士隊主場賽事體驗機會，更成為勇士系祭冠軍盃開辦迄今9屆唯一3度稱霸全國的隊伍。

僑光行流除上屆冠軍班底續戰，新血加入球隊更有效延續球風，再度踏上全國征途直指連霸，8強起遭遇宏國休閒、中信人智都經歷激戰才過關，冠軍戰碰上國體體推原專多度戰平，第2節開始提升攻籃效率和防守強度奏效，加上國體體推原專多倚賴雙箭頭林念祖、高凱祥突圍，進攻手段不夠多，終場衛冕軍僑光行流94比61揚長而去，再度成為「全台最強系隊」、三冠在手成為賽史之最，更延續「每進決賽必奪冠」的難得紀錄。

「受到肯定滿開心的！」僑光行流賴政維冠軍戰進帳34分、15籃板，榮膺本屆MVP及最佳五人，加上8強決賽3戰平均23分、榮登得分王，包辦3座個人獎，過往注重防守、籃板的他，感謝隊友信任讓自己有進攻機會，他也提到，這屆8強強度、實力都提升，跟隊友全力拚下來不容易，參賽也帶給一般組籃球隊和系隊很多動力，看到不足之處，想要繼續強化自己。

富邦人壽勇士系際冠軍盃連續9年舉辦，富邦人壽與大專體總共同打造這屬於全國大專素人籃球的競技舞台，已是每年系隊冠軍必爭之地，本屆吸引74支隊伍角逐，全國8強決賽除了復辦歡迎晚宴，邀請職籃PLG 3連霸台北富邦勇士籃球隊與大專好手們分享交流，更首度兩日8場賽事全程轉播，賽事再邁進一大步。

對於逐屆突破，富邦人壽表示，不只富邦人壽勇士系際冠軍盃，從辦理「不老勇士GO來盃」、經營職籃球隊和賽場，到冠名贊助UBA大專籃球聯賽、帶領公開及一般組選手前進台北小巨蛋，再到FIBA認證的「ABSOLUTE 3x3聯盟賽」，母企業一直致力籃球運動推展，很榮幸能見證並陪伴各層級、各領域的籃球好手前進，也會持續以促進全民運動、鼓勵選手培育為己任，全力挹注資源支持。