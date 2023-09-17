《美國新聞與世界報導》（US News & World Report）發表了「世界強權國家」(The world’s most powerful countries)排行榜，美國、中國大陸、俄羅斯分列前三名，其後是歐洲老牌國家的德國(4)、英國(5)。韓國達到第6名，還超過法國(7)與日本(8)，隨後是中東財富國家沙烏地阿拉伯(9)與阿拉伯聯合大公國(10)。

此篇分析表示，此處說的「世界權力」是那些主導新聞、左右政策制定，並塑造全球經濟格局的國家。一言以敝之，他們的影響力很大。此排名是根據6種影響力屬性再進行加權，分別是領導者(A leader)、經濟影響力(Economically influential)、強勁出口力(Has strong exports)、政治影響力(Politically influential)、國際結盟能力(Strong international alliances)，以及軍事力量(Strong military)。

由於各種影響力因素參雜，所以「有權力」與「最好」並不相同，有錢的國家不一定排名靠前，軍事差的國家也不一定靠後。

《美國新聞與世界報導》認定的6項強權國家指標，美國都拿高分，其中國際結盟能力拿到第1。(圖/usnews)

《美國新聞與世界報導》的強權國家排行，中國大陸在經濟影響力與強勁出口力拿了滿分，軍事實力也拿了超高分。(圖/usnews)

《美國新聞與世界報導》的強權國家排行，俄羅斯在領導者、政治影響力、軍事實力這3項，拿到滿分。(圖/usnews)

《美國新聞與世界報導》的世界強權排行，韓國在經濟實力、強勁出口與軍事實力都拿高分。(圖/usnews)

《美國新聞與世界報導》的強權國家排行，日本的多數指標都高於韓國或打平，卻在軍事實力上，拿了個不正確的超低分，使日本的排名低於韓國。(圖/usnews)

美國憑著世界警察的權力拿到第1名自然毫不意外，中國大陸在經濟影響力、出口能力拿了滿分100，而勇奪第2，也算是有些道理；但是有些國家的排名就會出現爭議，比如第3名的俄羅斯，是在領導者、政治影響力與軍事力量3項拿滿分100，然而俄羅斯的政治影響力已明顯衰退當中，俄羅斯的軍事力量在經過俄烏戰爭的摧殘後，已顯示問題叢生。

日本的排名也並不正確，6項指標中的5項都高於韓國，卻在軍事力量拿了27的超低分，而韓國在軍事力量拿到81.1的高分；然而日本三支自衛隊在質與量方面，都與韓國有過之而無不及。

《美國新聞與世界報導》的強權國家排行，烏克蘭拿到第14名，確實符合他們在過去一年「喊水結凍」的地位，但是領導者一項卻明顯分數過低。(圖/usnews)

在這項強權排行榜上，國際最關注的烏克蘭，拿到第14名的超高名次，高於土耳其(15)、義大利(16)、澳洲(17)、瑞士(21)、瑞典(23)、新加坡(24)。綜觀過去1年，烏克蘭確實是最有權力的國家之一，所有西方國家都必須捐出物資與武器。但奇怪的是，烏克蘭在領導力一項上竟只有7分，按理說，烏克蘭總統澤倫斯基的國際影響力，應該足以拿滿分100才對；而且政治影響力拿了個54的平庸分數；主要的高分在軍事實力，給了73.6的偏高分數，雖然烏克蘭反攻有所進展，但烏克蘭軍隊仍不該獲得如此高分。