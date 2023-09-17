日本排放福島核汙水後，中國大陸全面暫停進口日本水產品。對此美國駐日本大使館提出了解決之道，就是透過美方斡旋，把台灣、泰國和越南這3國同樣具有扇貝加工能力、且在美國食品暨藥物管理局（FDA）註冊登記的設施，介紹給日本東北與北海道等地的漁業相關業者。

去年日本對中國大陸與香港的水產品出口占整體約4成，而主力產品之一的扇貝大部分都是帶殼出口，送到大陸加工，除了流入大陸內銷市場，也會再出口到歐美等地。

在大陸全面停止進口日本水產品後，儘管日本政府加大支援本國漁業力度，還以扇貝為中心，提供水產品臨時收購與保管等支援，以及強化國內加工能力等方案，但業者仍憂心恐難有具體成效。銷路受限的日本扇貝堆滿多處倉庫，加工業者更抱怨，政府想在國內代替中國加工的想法「不現實」。

據富士新聞網報導，日本產的扇貝要出口到美國時，通常是先出口到大陸進行去殼等加工。然而在大陸的禁令下，出口到美國的扇貝也受到影響。據共同社報導，在大陸加工後再出口到美國的日本扇貝去年達1億美元（約新台幣32億元）以上。

據了解，美國駐日本大使館已在本月派遣職員前往北海道，與扇貝相關的水產商會面，商討如何確保對美出口，而不需經由大陸的流通途徑。