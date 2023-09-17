這塊來路不明的鐵片（圖）17日直接擊中一輛自小客車的擋風玻璃，造成車上乘客受輕傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

飛來橫禍！50歲陳姓男子於今（17）日下午3時54分駕駛自小客車行經國道1號北向362.3公里鼎金路段時，一片來路不明的鐵片砸破擋風玻璃，同車的乘客命大，僅受輕傷。國道警察已經調閱CCTV、ETC相關影像，查明掉落鐵片車輛。

陳男當時駕駛自小客車行經鼎金路段時，突然一塊鐵片砸破擋風玻璃，令陳男嚇了一大跳，但也令右前座的乘客50歲劉男臉部及手部受傷。

此事故已經於今天下午4時40分排除，恢復通車，後續由岡山分隊依規定處理，駕駛無飲酒情形。

國道警察也呼籲，民眾的車輛裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落或掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人的安全。如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定舉發，處汽車駕駛人3000至1.8萬元罰鍰；另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，將待調查結果出爐後函送地檢署偵辦。