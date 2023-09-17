愛貓人士在網路上提供領養資訊，卻發現原應是愛貓的領養人，竟將貓咪凌虐致死，愛貓人士緊急向新竹縣議員陳情，發現26歲趙姓男子，不只是在網路上以假名「周靜安」領養，更得知他素行不良、前科累累，自己曾吸食毒品還虐待貓咪，行徑變態，日前因通緝身分在捷運北投捷運站遭警方逮捕，至於違反動保法部分，北投警分局本月7日已將案件轉給案發地轄區三重警分局後續偵辦。

愛貓人士指出，今年8月接獲一名自稱「周靜安」的女子主動聯繫，表示願意領養貓咪，雙方見面談妥貓咪的習性，簽下要切結書，保證要善待領養的貓咪，但當愛貓人士想要關心後續，「周靜安」立即人間蒸發，愛貓人士找上議員求助，驚覺讓貓咪進入變態手中，可能已經凶多吉少，急欲找出26歲趙男以及24歲鍾女。

透過愛貓人士的聯繫平台，發現趙男已經不只一次，早在4月與鍾姓女友開始認領小動物，新北市動保處資料顯示，鍾女名下有8隻動物，全都不知去向，而鍾女則說，她返家時都會看到小動物不是在籠子裡面，就是在烘乾箱內，但都遭到虐待，還有離奇失蹤，趙男稱是因為動物攻擊他，才會生氣將小動物丟棄，有些被趙男盛怒之下活活摔死。

據了解，趙男本身就素行不良，曾吸食毒品，因餵食毒品給少女遭法院判刑，遭到通緝後四處躲藏，北投警分局8月底，發現趙男出現在捷運北投站，立刻將人逮捕，但當時尚未爆發虐貓，警方不知趙男變態行徑，後續以通緝以及違反性侵害防治法依法送辦，直至本月6日，新北市動保處發文給北投警分局，要求警局調查並函辦不法事證，隔天北投警分局發現虐貓案發地在三重，將全案移請轄區分局偵辦。

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