進口蛋食安爭議炸鍋，農業部長陳吉仲16日開記者會說明，面對媒體提問要不要向大眾道歉時，顧左右而言他的態度更加深質疑。今(17日)傳出陳吉仲請辭的消息，但相關爭議並未就此落幕。不少記者紛紛在農業部媒體群組發問，希望官員說明請辭一事，但農業部內疑似正唱空城計。

根據《鏡新聞》報導，傳陳吉仲今(17日)已請辭獲准。《中時新聞網》指出，進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心雞蛋議題衝擊明年選情，傳出農業部長陳吉仲已請辭獲准，原訂下午出席位在高雄的全國漁業團體賴清德後援會也臨時缺席。對此，行政院未證實也未否認，僅說對此傳言沒有回應，若有進一步消息會再和大眾報告。

消息傳出，各家媒體紛紛詢問，想知道消息是否確實。中天記者林宸佑在農業部媒體群組問「請問部長請辭，農業部有任何回應嗎？」其他媒體記者紛紛附和「+1」、「同問」、「請問有長官可以回應嗎？謝謝！」、「+1」、「可否給個回應呀？」、「請問何時能有長官說明回應？」

還有人問「請問明天部長行程如期出席嗎？」但時至晚間8點半，農業部尚未有人出來給予任何回應，疑似正唱空城計。