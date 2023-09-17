新北市貢寮海洋音樂祭，今日進行最後一晚的演出，吸引了更多樂迷的參與及支持。（新北市政府提供／張志康新北傳真）

新北市貢寮海洋音樂祭，今日進行最後一晚的演出，吸引了更多樂迷的參與及支持。（新北市政府提供／張志康新北傳真）

為期3天的貢寮國際海洋音樂祭進入最後一天，新北市政府觀旅局表示，這次海祭最後一天仍由國內外音樂團體接力演出，而最終壓軸，則是邀請到第34屆金曲獎得主的葛西瓦與Matzka合作，共同為今年的海祭畫下完美句點。

最後一天的海祭，大舞臺由「17直播人氣創作LIVER」劉恬君甜甜、楊淨宇Angel及楊絲絨Reika開場，「神棍樂團」接續以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素的樂曲帶給大家別有風味的音樂饗宴；「放客兄弟」則用充滿律動的音符和節奏讓樂迷們跟著一起搖擺。

另外，「傻子與白痴」慵懶呢喃的嗓音唱出孤獨與迷惘的情感；此次海祭也特別邀請演唱過泰國多部知名戲劇主題曲，有暢銷金曲創造機之稱的「getsunova」，後龐克混合英倫搖滾曲風的表演讓全場為之一亮；接著擅長民謠搖滾的「老王樂隊」，多首歌曲皆創造破百萬點擊的驚人紀錄，唱出各時代的共鳴；壓軸「葛西瓦」與「Matzka」將排灣族母語歌曲重新編排，帶領樂迷一起體驗部落慶典的歡樂感，為海祭大舞臺氣氛推至最高潮。

為期三天的海祭，在今天圓滿落幕，新北市政府表示，感謝樂迷們的熱情支持與參與，也期盼藉由音樂盛事讓創作樂團們持續堅定地朝目標與夢想前進，讓臺灣好音樂讓更多人聽見和看見。