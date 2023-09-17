知名女星張柏芝18歲時演出周星馳電影《喜劇之王》，憑藉著精緻五官以及纖細身材獲得不少關注，近年來她將事業重心轉往大陸，上月卻因身體抱恙，取消8月所有工作，身體情況備受外界關心。事隔1個月，張柏芝於近期開始恢復工作，並在社群上曬出工作花絮，其秀出修長美腿的造型，被網狂讚。

張柏芝近年參加《乘風破浪的姐姐》第二季的錄製，人氣直線上升，獲得不少工作邀約。然而，她卻於8月中旬透過工作室發出聲明，表示因身體健康亮紅燈，不得不取消8月的工作安排，安心休養身體，但也向粉絲承諾，會盡快以最佳狀態回歸，引發網友們的關注。

此外，張柏芝和男星謝霆鋒曾有過一段婚姻，離婚後獨自扶養兩個孩子，直到2018年又生下小兒子，但第三胎的生父至今成謎。誰料，近日陸網盛傳張柏芝第三胎的生父是富商孫東海，更甚之爆出男方與張柏芝之間有家暴、爭奪撫養權等傳聞。對此，孫東海發出澄清聲明，並對造謠者提告。

不過，張柏芝看似並未受到傳聞影響，她昨(16)日以一身粉紅色的連身短裙出席湖南旅遊發展大會，還在微博上曬出相關畫面，從畫面中可見，對觀眾們獻唱粵語歌曲的她，容顏在燈光的照射下看似毫無瑕疵，下身一雙白皙的修長美腿更是讓網友們看得嗨翻，大讚：「有如粉色的芭比娃娃一樣美」、「真的是顏值的天花板」、「歡迎姐姐來到我的家鄉。」

事實上，孫東海以投資房地產起家，過往他與張柏芝曾在2015年時被拍到一起出現在公眾場合，而兩人的互動看似十分融洽，進而傳出緋聞，更甚之還多次產生孫東海是張柏芝第三胎生父的謠言。對此，張柏芝的工作室於2018年時便曾轉發過相關新聞，並寫上：「假的。」等字句回應，但相關傳聞仍持續延燒。

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