《模范棒棒堂》出身的男星楊奇煜（小煜）出道17年，曾出過專輯，也拍過不少影視作品《黑糖群俠傳》、《角頭》等等，他2020年與小7歲的護理師女友結婚，分別育有兩個寶寶，前陣子小煜透露大兒子出生時被診斷出蠶豆症、異位性皮膚炎，床上都是血跡，讓他相當難過；近日他曬出限時動態表示在市集賣二手衣，吐心聲「賣到我腿軟」。

楊奇煜昨日在Instagram限時動態上分享在天母市集賣物，他身穿無袖上衣、頭戴鴨舌帽，身上背著一個裝錢的小包，一邊從包中掏錢一邊介紹，他寫下心情：「真沒想到，賣老婆二手衣賣到我腿軟」，同時小小吐槽「終於我有空間放衣服了」。楊奇煜近期與天心一起主持綜藝節目《辣個女生》，副業也經營得有聲有色，曾讀國際貿易系的他2012年和朋友合夥經營髮廊，在北市幾個商圈都有店面，且年營業額上看億元，不過他也表示利潤需和股東分攤，如果碰上淡季或生意不佳還需要自掏腰包補貼。

楊奇煜日前在天母市集擺攤賣二手衣。（圖／yangchiyu Instagram）

楊奇煜前陣子在節目《辣個女生》中提到大兒子出生後驗出蠶豆症，抽血檢查時護理師請他先迴避，他只能在房間外聽著兒子被抽血的慘叫，令他相當揪心，除此之外大兒子也被檢查出有異位性皮膚炎，皮膚會出現脫屑、潰爛等狀況，醫生建議要給孩子吹冷氣，但冷氣吹久了皮膚容易龜裂，周遭環境的控制需要很注意，也因為大兒子的皮膚病，有一段時間床上都會是孩子的血，他每天洗床單消毒，持續半年治療後才漸漸改善。