賽前並列下半季龍頭的2隊17日繼續在桃園交手，樂天桃猿靠著6局下單局4分打局逆轉，加上先發投手黃子鵬7.2局失3分好投，以4比3險勝中信兄弟，避免3連戰遭橫掃，中止近期3連敗也獨居下半季第一位置。

桃猿打線首次面對艾士特遭到壓制，在他6局投球任內被K了8次，僅敲出2支安打、沒能攻下任何分數，今天再次碰頭，桃猿前5局也僅敲出3支零星安打，但在6局下找到突破口。

「暴力猿」打線前兩棒陳俊秀、梁家榮連續二壘安打先追回1分，2出局後林承飛也敲出二壘打追平比分，滿壘時成晉補上致勝安打帶有2分打點，單局攻下4分逆轉。

先發投手黃子鵬在第2局先失掉2分，雖然也還有被敲安，但都能化解危機，直到8局上又被陳文杰敲陽春炮才又有失分，最終用98球投7.2局，投出3次三振、沒有保送，被敲10支安打包含1轟、失3分拿下本季第9勝。而另一地天母的比賽，味全龍以11比0輕取富邦悍將，龍隊與桃猿無勝差，僅在勝率有些微落後。