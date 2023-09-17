每一代iPhone發佈之後，各種挖苦爆料的批評就會接踵而來，但是年年如此似乎也沒怎麼影響果粉的熱情，今年也不例外。iPhone 15系列剛發佈不久，就有大陸網友爆料，iPhone 15 Pro出現了機殻變色和指紋吸附等問題。網友們對相關視頻評論說：不太合適有強迫症的用戶。

據《快科技》報導，從最新曝光的真機上手視頻來看，新機的音量鍵、操作按鈕附近出現了明顯的變色，據說藍色和黑色版本更加明顯。其次是指紋吸附問題，在使用過程中非常容易留下指紋。對於有潔癖和強迫症的使用者來說，顯然不太友善。

據瞭解，iPhone 15 Pro的中框首次使用5級鈦材質，也稱為Ti-6Al-4V，這是一種用於各種行業的鈦合金，以其出色的耐腐蝕性而聞名。該等級是強度、耐腐蝕性、焊接性和可加工性的優秀組合，是許多應用領域的首選。

不過，目前尚不清楚變色與指紋吸附是否和新的鈦材質有關，蘋果官方尚未對此做出回應。

報導說，隨著9月22日首批用戶新機到手後，會有更多使用感受和問題出現，網上會更多的消費者關注，有關使用體驗的討論也會愈來愈多。