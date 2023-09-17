由於水氣減少，明（18）日各地多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星雨勢，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，南部山區仍有較大雨勢發生的機率。氣象署表示，周五（22日）起北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北台灣高溫稍降，另外菲律賓東邊海面為低壓帶，下半周可能有熱帶擾動發展，但預估本周還不會影響台灣天氣。

氣象署指出，明天各地為多雲到晴的天氣，環境為偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有零星雨勢，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，南部山區有較大雨勢發生的機率；溫度方面，各地高溫可以來到31到34度，感受稍悶熱。

氣象局分析未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二至周四環境為偏東風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨；周五至下周日（22日至24日）環境轉為東北風，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

另外氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，近期天氣系統在夏季、秋季間變化，除了午後對流、早晚局部低溫外，也逐漸進入了空污季節。