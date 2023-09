日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」暌違5年來台,本週末晚間於台北南港展覽館舉辦「ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in TAIWAN」,連唱2天共吸引3萬人到場,共吸引3萬人到場,主唱Taka在台上火力全開,帶領歌迷又唱又跳,演唱包括安可在內共17首歌,台下粉絲也興奮地跟著跳起來,連場館地板都明顯感受到劇烈震動。

「ONE OK ROCK」去年9月推出新專輯《LUXURY DISEASE》後,先是走遍歐洲多國之後再征服日本六大巨蛋,這次終於輪到亞洲,第一場就獻給台粉。而3年前因為疫情取消的台北場,Taka有感而發地說:「因為該死的新冠肺炎疫情,讓我們不能舉辦巡演,隔了這麼久才來,相隔了5年我們終於回來了,想要與大家共創最美好的回憶。」

主唱Taka在台上火力全開。(Rui Hashimoto、雅慕斯娛樂、必應創造 B'in Live提供)

其他團員也展現努力練習中文的成果,貝斯手Ryota先用台語「打給吼(大家好)呷飽未(吃飽了嗎)」問候大家,接著用中文說「你們今天開心嗎,我也超級開心,我要問你們一個問題,有多少人聽我們的新專輯、喜歡我們的新專輯、愛我們的新專輯,我們今天要嗨爆,我不想回家」,吉他手Toru也嘴甜問「謝謝你們,一直等我們回來,我很想你們,你們有想我嗎?我昨天吃火鍋,很好吃,今天也想吃」,鼓手Tomoya則脫口「很開心可以來到這裡,非常感謝你們,我愛101、我愛鹹酥雞、小籠包,好吃,我愛你們謝謝,你們準備好了沒,讓我們一起嗨吧」,頗為標準的發音讓現場樂迷又驚又喜。

ONE OK ROCK用大合照完美結束台北站。(Rui Hashimoto、雅慕斯娛樂、必應創造 B'in Live提供)

暌違5年再度登台開唱,開場曲〈Wonder〉前奏才剛下就讓全場陷入瘋狂,ONE OK ROCK準演唱包括安可在內共17首歌,除了以新專輯為主軸,還有如〈Renegades〉(電影版《神劍闖江湖 最終章 The Final》主題曲)、〈Clock Strikes 〉(PS4 / PS3 遊戲《人中之龍 維新》主題曲)等多首名曲,現場樂迷幾乎每首歌都能跟唱,還有在在8月底數位上架、搭配超人氣手遊《Monster Hunter Now》廣告曲的〈Make It Out Alive〉,讓全場嗨翻。

唱〈Your Tears are Mine〉之前,Taka要大家「無論會不會唱、知不知道歌詞,一起哼唱就好」,現場點起手機燈海應援,他也在最後化身合唱團指揮,而〈The Beginning〉甚至跳下舞台,一路走到距離約700公尺的控台再折返,最後在金曲〈Wherever you are〉的大合唱劃下句點,他更親口透露正在製作新專輯,表示「很快就能帶著新歌再見到大家」,最後更嗨到脫掉身上的T恤拋下台,用大合照完美結束台北站。

另外,Taka上周五準備搭機抵台時,竟直接忘記帶護照,他不忘在IG發文自嘲:「我自己都傻眼!」幸好最後順利抵台,而他們一抵到台也立刻品嘗到心心念念的小籠包。