日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」暌違5年來台，本週末晚間於台北南港展覽館舉辦「ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in TAIWAN」，連唱2天共吸引3萬人到場，共吸引3萬人到場，主唱Taka在台上火力全開，帶領歌迷又唱又跳，演唱包括安可在內共17首歌，台下粉絲也興奮地跟著跳起來，連場館地板都明顯感受到劇烈震動。

「ONE OK ROCK」去年9月推出新專輯《LUXURY DISEASE》後，先是走遍歐洲多國之後再征服日本六大巨蛋，這次終於輪到亞洲，第一場就獻給台粉。而3年前因為疫情取消的台北場，Taka有感而發地說：「因為該死的新冠肺炎疫情，讓我們不能舉辦巡演，隔了這麼久才來，相隔了5年我們終於回來了，想要與大家共創最美好的回憶。」

主唱Taka在台上火力全開。（Rui Hashimoto、雅慕斯娛樂、必應創造 B'in Live提供）

其他團員也展現努力練習中文的成果，貝斯手Ryota先用台語「打給吼（大家好）呷飽未（吃飽了嗎）」問候大家，接著用中文說「你們今天開心嗎，我也超級開心，我要問你們一個問題，有多少人聽我們的新專輯、喜歡我們的新專輯、愛我們的新專輯，我們今天要嗨爆，我不想回家」，吉他手Toru也嘴甜問「謝謝你們，一直等我們回來，我很想你們，你們有想我嗎？我昨天吃火鍋，很好吃，今天也想吃」，鼓手Tomoya則脫口「很開心可以來到這裡，非常感謝你們，我愛101、我愛鹹酥雞、小籠包，好吃，我愛你們謝謝，你們準備好了沒，讓我們一起嗨吧」，頗為標準的發音讓現場樂迷又驚又喜。

ONE OK ROCK用大合照完美結束台北站。（Rui Hashimoto、雅慕斯娛樂、必應創造 B'in Live提供）

暌違5年再度登台開唱，開場曲〈Wonder〉前奏才剛下就讓全場陷入瘋狂，ONE OK ROCK準演唱包括安可在內共17首歌，除了以新專輯為主軸，還有如〈Renegades〉（電影版《神劍闖江湖 最終章 The Final》主題曲）、〈Clock Strikes 〉（PS4 ／ PS3 遊戲《人中之龍 維新》主題曲）等多首名曲，現場樂迷幾乎每首歌都能跟唱，還有在在8月底數位上架、搭配超人氣手遊《Monster Hunter Now》廣告曲的〈Make It Out Alive〉，讓全場嗨翻。

唱〈Your Tears are Mine〉之前，Taka要大家「無論會不會唱、知不知道歌詞，一起哼唱就好」，現場點起手機燈海應援，他也在最後化身合唱團指揮，而〈The Beginning〉甚至跳下舞台，一路走到距離約700公尺的控台再折返，最後在金曲〈Wherever you are〉的大合唱劃下句點，他更親口透露正在製作新專輯，表示「很快就能帶著新歌再見到大家」，最後更嗨到脫掉身上的T恤拋下台，用大合照完美結束台北站。

另外，Taka上周五準備搭機抵台時，竟直接忘記帶護照，他不忘在IG發文自嘲：「我自己都傻眼！」幸好最後順利抵台，而他們一抵到台也立刻品嘗到心心念念的小籠包。