「台灣特色茶包禮盒」6款風味茶包共計12入，加贈限量設計明信片1張。 每組定價980，特價880元。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

「小白造型桶」爆米花以卡通《蠟筆小新》為靈感，將野原一家的忠實伙伴小白變身為爆米花桶，呆萌設計，粉絲必收。(卡滋爆米花提供)

中秋限定「小白造型桶」，可開式帽蓋設計同時也是收納好物，還可裝上背帶隨身背著趴趴走耍萌。(卡滋爆米花提供)

中秋節送禮潮大爆發，除了月餅和水果，也有不少創意的中秋禮盒搶市。台北中山九昱希爾頓逸林酒店把天燈、香火袋等台灣元素變成造型茶包，讓喝茶多了幾分樂趣，送禮自用兩相宜。卡滋爆米花則是在商品的包裝上玩創意，將《蠟筆小新》的「神犬」野原小白化身為爆米花造型桶，別出心裁的設計及創意，令人印象深刻，也提供民眾更多的送禮選擇。

座落在台北中山區的九昱希爾頓逸林酒店，因應海內外遊客禮贈品需求，推出限量「台灣特色茶包禮盒」，有別於一般的茶包，這款限量的茶包禮盒將天燈、台灣黑熊、台灣、香火袋、電鍋與鳳梨，這些帶有強烈台灣印象的元素變身造型茶包，可愛討喜的模樣令人眼睛一亮。造型茶包結合蘋果紅茶、日月潭紅玉、焙香烏龍茶、黃金蕎麥茶、薄荷金萱茶與杭菊鐵觀音6款特選茶飲，搭配獨家彩盒與原創明信片，讓有中秋禮贈品需求的消費者更多選擇。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理Benjamin黃柄鈞表示：「適逢中秋佳節與營運屆滿5週年之際，酒店把好山好水、好吃好喝的台灣，化成這款特色茶包禮盒，以童趣的造型茶包，結合優雅的特選香茗，相信不論是國人或來自世界各地的旅客，每一口都能啜飲到濃郁的心意。」禮盒內含6款口味茶包各2入，每盒980元，中秋特惠價每盒880元；希爾頓榮譽客會金鑽卡會員或單次購買20盒（含）以上者，每盒特價780元。

卡滋爆米花則是推出超Q萌的「小白造型桶」爆米花，搶攻中秋送禮商機。業者以高人氣的卡通《蠟筆小新》為靈感，將野原一家的忠實伙伴小白變身為爆米花桶，更神還原小白專屬小窩，將白色小屋與藍色屋頂的狗屋設計成產品提盒，讓民眾連小白的家一起帶回家，神還原設計，粉絲必收。

這款品牌中秋限定的「小白造型桶」，內含招牌人氣口味「美式焦糖牛奶風味爆米花」1包，外型不但打造成小白的狗窩，可開式帽蓋設計同時也是收納好物，還可裝上背帶隨身背著，彷彿帶著毛孩一起耍萌趴趴走，定價659元，即日起在全家、家樂福、愛買等通路平台販售。