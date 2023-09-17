中部地區公共運輸定期票截至8月底熱賣超過6萬張定期票，台中市政府交通局長葉昭甫指出，9月開學帶動銷量，光8月28日至31日4天即賣出約8800張，公車運量較去年運量增加15％。

葉昭甫表示，經分析民眾持定期票搭乘市區公車、台鐵、捷運及公共自行車等運具搭乘次數，市區公車約佔36％、台鐵約佔30％、捷運約佔25％及公共自行車約佔9％，搭乘公車使用比例居冠，定期票推出後，公車運量與去年同期相比增加約15％，台中捷運運量更是連續兩個月刷新紀錄。

葉昭甫提醒，定期票採實體卡電子票證乘車，民眾可持任一全票電子票證，先加值可購買定期票的金額後，再至指定地點臨櫃購買。購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，於捷運站及台鐵車站開卡啟用時，務必走定期票TPASS專用通道進站，以避免誤扣，籲請民眾留意。

交通局補充，民眾如要續購，得持原票卡於卡片內原有定期票有效期間屆滿前10日內辦理續購一次，續購的定期票開始日期為卡片內定期票到期日的隔日。