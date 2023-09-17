苗栗縣政府於16日在苗栗縣立體育場盛大展開「二0二三山城星光馬拉松」活動。對此，資深媒體人李艷秋17日就在臉書上表示，「這件事一定要記錄下來，9月16日我人生裡第一場馬拉松，9K完賽」，而媒體人謝曜州更在留言區驚呼，「怎麼那麼年輕啊太不合理了！」引發討論。

李艷秋17日在臉書上表示，「9K還要記錄？還好意思分享？必須的。雖然我參賽只能拉高大會平均年齡及降低平均跑速，但是這卻是我人生裡的高光時刻。我只練了三週，這段時間時時都注意颱風及大雨特報，隨時準備打退堂鼓」，李艷秋直言，「身邊的朋友唱衰的多，最打動我的一句話是『兔子蹦蹦跳跳活兩年，烏龜慢慢吞吞500年』，但我還是堅持參賽，因為我想做件達不到的事，送給自己作生日禮物。選擇苗栗星光跑，因為我不能早起，只能夜跑，而且聽說苗栗晚上涼快又美麗」。

李艷秋回憶當時的情況，「開跑時，苗栗體育場氣溫35度。回程抵達時，34度。苗栗是山城，一半路程在爬坡，我關掉音樂，跟著節拍器，專注呼吸，努力將心率維持在150。賽道上各種雜音突然消失了，只聽到自己的節拍和呼吸聲，沒有對手也沒有隊友，馬拉松是一個人的武林」。

而在最後兩公里，李艷秋正想著能不能邁開已經疲憊不堪的腿，加點速把前面爬坡時掉的時間補回來，「身後突然衝出一批年輕跑者，用三分速衝刺，敢情他們前面都在逛補給站，最後練練腿補個成績，不禁罵了句：小屁孩。馬拉松讓你不得不承認，流逝的青春小鳥一樣不回來」。最後李艷秋也說，「原以為一小時內可以完賽，雖然沒能達成，但至少圓夢了」。