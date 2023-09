吉他手Jean-Ken Johnny很開心終於能再次喝到台灣啤酒,。(華貴娛樂提供)

日本「MAN WITH A MISSION」(狼人樂團),在經歷日本與歐美主要城市的演出,終於帶著「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~」世界巡迴演唱會,暌違5年再度來台開唱,吸引2000名樂迷聚集 Zepp New Taipei,吉他手Jean-Ken Johnny在開演前接受媒體訪問興奮表示,終於能再次喝到台灣啤酒,更迫不及待晚上的演出,與樂迷共度難忘夜晚。

對於解封後帶著疫情期間製作的《Break and Cross the Walls I》、《Break and Cross the Walls II》兩張作品展開全球巡迴,Jean-Ken Johnny特別有感當時樂迷們受壓抑、無法盡興於演出的心情,現在進行巡迴,更感受到大家傳遞滿滿的熱情與回饋,「我們希望透過專輯帶給大家不同的能量,一起超越不同的隔閡」,讓樂迷感受歡樂就是狼人們不斷向前的動力。

聊到與日本新生代歌姬milet合作的《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲 〈羈絆的奇蹟〉,在全球串流累積超過1億次播放,Jean-Ken Johnny感謝樂迷的支持,還透自己本來就是milet的大粉絲,所以收到合作邀請時就決心打造一首讓她唱起來很帥氣的歌曲,「我記得第一次把歌給milet看的時候,她馬上就指出自己演唱的部分該如何呈現,但都還沒人告訴他,那時我心裡想著也太帥氣了吧!」想起當時感覺milet比較怕生,狼人們還努力使出搞笑絕活逗對方笑。

MAN WITH A MISSION以〈database〉、〈get off of my way〉、〈take me under〉等人氣作品轟炸全場,他們精挑細選18首歌曲,「無論有沒有聽過我們的歌,或是第一次來的朋友,盡情享受我們的演出吧」,同時也向搖滾傳奇AC/DC致敬的 cover 曲〈THUNDERSTRUCK〉,唱到〈fly again〉時台下樂迷展現十足的默契揮舞手臂,演唱人氣動畫《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的〈Raise your flag〉時更讓全場大合唱,DJ Santa Monica與鼓手Spear Rib攜手翻玩麥可傑克森名曲,也讓台下歡呼聲不斷。

而安可曲〈羈絆的奇蹟〉三味線前奏一下,瞬間引發全場2千樂迷暴動,盡情忘我的鼓掌、打Call,呼應狼人樂團為大家打造的精彩舞台,直至散場燈亮也不想離去,高興直呼「多蝦!真的太久沒回到台北,總是受到許多支持和照顧,謝謝大家!」結束台北場的演出,狼人樂團預計週一(18日)離台,緊接著於9月27起陸續前往雅加達、新加坡,最後在吉隆玻畫下亞洲巡迴的句點。

