吉他手Jean-Ken Johnny很開心終於能再次喝到台灣啤酒，。（華貴娛樂提供）

日本「MAN WITH A MISSION」（狼人樂團），在經歷日本與歐美主要城市的演出，終於帶著「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ～WOLVES ON PARADE～」世界巡迴演唱會，暌違5年再度來台開唱，吸引2000名樂迷聚集 Zepp New Taipei，吉他手Jean-Ken Johnny在開演前接受媒體訪問興奮表示，終於能再次喝到台灣啤酒，更迫不及待晚上的演出，與樂迷共度難忘夜晚。

對於解封後帶著疫情期間製作的《Break and Cross the Walls I》、《Break and Cross the Walls II》兩張作品展開全球巡迴，Jean-Ken Johnny特別有感當時樂迷們受壓抑、無法盡興於演出的心情，現在進行巡迴，更感受到大家傳遞滿滿的熱情與回饋，「我們希望透過專輯帶給大家不同的能量，一起超越不同的隔閡」，讓樂迷感受歡樂就是狼人們不斷向前的動力。

聊到與日本新生代歌姬milet合作的《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲 〈羈絆的奇蹟〉，在全球串流累積超過1億次播放，Jean-Ken Johnny感謝樂迷的支持，還透自己本來就是milet的大粉絲，所以收到合作邀請時就決心打造一首讓她唱起來很帥氣的歌曲，「我記得第一次把歌給milet看的時候，她馬上就指出自己演唱的部分該如何呈現，但都還沒人告訴他，那時我心裡想著也太帥氣了吧！」想起當時感覺milet比較怕生，狼人們還努力使出搞笑絕活逗對方笑。

MAN WITH A MISSION以〈database〉、〈get off of my way〉、〈take me under〉等人氣作品轟炸全場，他們精挑細選18首歌曲，「無論有沒有聽過我們的歌，或是第一次來的朋友，盡情享受我們的演出吧」，同時也向搖滾傳奇AC／DC致敬的 cover 曲〈THUNDERSTRUCK〉，唱到〈fly again〉時台下樂迷展現十足的默契揮舞手臂，演唱人氣動畫《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的〈Raise your flag〉時更讓全場大合唱，DJ Santa Monica與鼓手Spear Rib攜手翻玩麥可傑克森名曲，也讓台下歡呼聲不斷。

而安可曲〈羈絆的奇蹟〉三味線前奏一下，瞬間引發全場2千樂迷暴動，盡情忘我的鼓掌、打Call，呼應狼人樂團為大家打造的精彩舞台，直至散場燈亮也不想離去，高興直呼「多蝦！真的太久沒回到台北，總是受到許多支持和照顧，謝謝大家！」結束台北場的演出，狼人樂團預計週一（18日）離台，緊接著於9月27起陸續前往雅加達、新加坡，最後在吉隆玻畫下亞洲巡迴的句點。

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