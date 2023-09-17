農業部長陳吉仲今（17）日傳出請辭獲准，不過行政院未證實也未否認。對此，農業專家林裕紘指出，進口專案雞蛋風波延燒，另一關鍵人物是中央畜產會董事長林聰賢，陳吉仲為林聰賢遮掩，才是總統蔡英文要陳吉仲離開的原因。

農業專家林裕紘今晚在粉專「Lin bay 好 油」發文表示，昨天的記者會是蔡英文總統給陳吉仲最後的機會，但陳吉仲沒有把握，所以蔡總統讓他走人，進口專案雞蛋事件關鍵人物除了陳吉仲，就是中央畜產會董事長林聰賢。

林裕紘指出，中央畜產會以前都以農委會副主委兼任不領薪水來當董事長的模式運作，而林聰賢是農委會前主委，一個前主委會去接副主委兼任的位子，原因在於行政院2021年核定農委會通過養豬百億基金的4年計畫，因為農委會沒有畜牧署，所以這百億基金的執行就落在中央畜產會的手裡，「董事長就從不怎麼重要的位子，變得很重要」。

林裕紘表示，林聰賢離開了農委會，但他的人馬卻沒有離開，雞蛋專案執行的關鍵單位畜產會完全在林聰賢手裡，而農業部負責的畜牧司司長也是他的人，主導雞蛋專案的背後就是林聰賢，甚至出現了超思這樣的運作，「如果超思沒有因為藥殘的問題出現在新聞上，根本沒有人會知道這家公司，就順利過關了」。

林裕紘質疑，中央畜產會為什麼相信超思能有履約的能力，「如果你作為一個司長級的官員，你會讓超思這個廠商承接六、七億的委託嗎？」、「後面是什麼樣的結構，讓陳吉仲願意堵上烏紗帽來護航？」、「陳吉仲為什麼願意一直站在最前線護航，而不讓中央畜產會董事長林聰賢出來解釋呢？」

林裕紘認為一切謎團不應該隨著陳吉仲部長的離開而被掩蓋，整個最關鍵人物是中央畜產會董事長林聰賢，「如今陳吉仲已經請辭了，那真相會越來越清楚嗎？還是最關鍵的人依舊躲在幕後？」