曾受尤牧師夫婦救治的詹文壇（右）17日也來到開幕儀式現場向尤約翰（左）致意。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

《守護東勢一甲子～尤約翰夫婦特展》17日在台中客家故事館開幕，尤約翰（左）與客委會主委江俊龍（中）等人一同看展。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

85歲挪威籍傳教士尤約翰、尤白嘉莉夫妻自1966年到台中東勢行醫16年，除創立中華基督教福音信義傳道會，也創辦診所，後轉型為老人養護中心，照顧、守護東勢地區；《守護東勢一甲子～尤約翰夫婦特展》17日在台中客家故事館開幕，尤約翰與女兒也現身會場共襄盛舉。

尤約翰攜手醫師妻子尤白嘉莉於1966年抵達東勢展開醫療與傳教事業，卻發現東勢地區醫療與教育資源方面嚴重匱乏。尤約翰不僅免費為東勢居民提供醫療服務，還在寒暑假為貧困兒童開設課程授課。此外，他於1969年創辦「信義診所」，並在1991年將其轉型為照顧老年人的機構「信義老人養護中心」，持續關心、守護東勢近一甲子。

客委會主委江俊龍表示，東勢地區從過去至今發生了巨大的變化，居民的社會福利、健康醫療及生活各方面比起往昔已有顯著提升，尤牧師夫婦功不可沒，他們為東勢居民帶來福音，不僅提升生活水準，也守護在地人的身心健康。同時，尤牧師夫婦認為講當地的語言是對在地人的尊重，更容易拉近與大家的距離，他們夫婦對客家文化及語言入境隨俗的精神，讓在地許多民眾感到敬佩。

尤約翰則在致詞時表示，當時初抵東勢中嵙社區時就覺得山城讓他有回到挪威家鄉的感覺，他愛護且感佩山城居民認真做事的態度，藉由這些照片讓他在挪威的朋友認識東勢客家庄。感謝客委會舉辦特展共同回顧他在東勢服務的點點滴滴。

《守護東勢一甲子～尤約翰夫婦特展》自本月1日至12月31日止在台中客家故事館開展，現場展示尤約翰夫婦自1968年至1981年間在東勢所拍攝的許多照片，期盼透過珍貴影像展現尤約翰為舊時東勢所帶來的諸多影響和貢獻。