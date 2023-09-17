超思進口巴西蛋爭議不斷，國民黨台北市議員游淑慧指出，農業部短短4個月狂進1億4531萬顆蛋，其中8814萬顆是超思進的，平均每月進口3843萬顆，量超過去年同期10倍，短短幾個月多進了1億多顆蛋，難怪5400萬顆變壞蛋。原來超思蛋是多餘白買的，質疑農業部長是笨蛋還是壞蛋？

「你越告我越說：陳吉仲是笨蛋？還是壞蛋？進口量暴增10倍，買來銷毀的嗎？答案揭曉了！」游淑慧今(17日)在臉書發文直言，過期5400萬顆、庫存賣不掉3209萬顆，原來超思的8814萬顆是多餘的，白買了！

游淑慧指出，2022年，台灣也是蛋荒，3月份開始日本專案進口雞蛋，到11月份為止，9個月總共進口了1842公噸、3081萬顆，平均每月進口342萬顆蛋。2023年，台灣又發生蛋荒。同樣也是3月底開始專案進口，4月陸續進口，結果才到7月底，短短4個月，農業部就狂進1億4531萬顆蛋，其中8814萬顆是超思進的。「平均每月進口3843萬顆……」平均每月進口量超過去年同期的10倍，每個月平均比去年多進3500萬顆。

「短短幾個月多進了一億顆蛋，難怪5400萬顆變壞蛋！」游淑慧質疑，3209萬顆庫存、5400萬顆壞蛋，多了8600萬顆……大家沒有發現：原來我們不需要超思、也不需要巴西蛋！「台灣人口有暴增嗎？我們吃蛋量狂增10倍？陳吉仲是數學笨蛋不會算需求量？還是為了花錢而花錢的壞蛋？」