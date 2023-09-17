中秋節即將在下周登場，許多民眾開始磨刀霍霍進行準備。一位網友表示，「烤肉不流行了嗎？」，原來是他發現最近親朋好友完全沒有找他進行烤肉趴，忍不住好奇難道中秋節烤肉的習俗已經退燒了。對此，許多人分析，可能是沒有人找他進行烤肉活動，紛紛安慰「幫QQ」。

原PO在PTT發文指出，中秋節即將在下周登場，而說到中秋節不外乎會想到烤肉活動，但他卻感到相當疑惑，「我的LINE怎都沒人找烤肉啊！難道是退流行了嗎？有大大可以分享一下類似經驗嗎？」。

對此，許多人紛紛回應，「幫QQ」、「單純你沒人約而已吧，樓下都吃3攤了」、「沒事啦，跟平常一樣過就好了」、「是不找你」、「有時候不要去追求真相」、「沒有朋友會揪」、「不吃烤肉跟沒人找差很多欸」。

另外也有不少網友分享，「我都烤兩攤了」、「早就去燒肉店吹冷氣吃和牛了，誰在生火」、「現在都去燒烤店吃+1，有抽風機、冷氣爽，還有冷飲暢飲、哈根達斯」、「昨天出門還是有不少人烤」、「今天路上就聞到了」。