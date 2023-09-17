吳慷仁在《有生之年》演出細膩感人。（TVBS提供）

《有生之年》描述親情故事。（TVBS提供）

TVBS原創劇集《有生之年》17日起於全球10個平台開播，出道15年、被網友譽為「信看演」（意指只要他演的戲都可以放心看）的吳慷仁，數度提到這次演出是從影以來最開心的一次，更在社群平台上分享：「（有生之年）裡面沒有職人勾心鬥角，沒有刀槍類型，沒有神鬼驚嚇等線上流行的題材，反而就是一個簡單的家庭故事」、「我保證這次的高嘉岳很不一樣」，甚至感性地說：「自己能演高嘉岳、能在人生中有這樣的一部作品留下真的是太好了。」

劇中飾演二弟高嘉揚的鄭元暢也表示：「有生之年能拍到一部這樣的戲真是太好了，我哥威武，讚讚讚！」兩人的互動更加深網友的期待。

TVBS版權業務部總監戴天易談起製作《有生之年》的契機，當時台劇幾乎都是犯罪推理的類型，因此想做一部屬於台灣的家庭故事，透過這部作品來傳遞台灣在地的溫度。《有生之年》的劇本誕生於2019年，隔年獲得文化部補助後持續精進與調整，經歷疫情嚴峻的挑戰，終於在2022年9月正式開拍，在開鏡滿一週年開播，台前幕後所有人都十分期待。

2023年是TVBS開台30年，總監戴天易表示《有生之年》播出走向全球化，也與TVBS 30週年『連接世界 奮起台灣』的理念不謀而合，透過這樣的台劇行銷，讓世界看到台灣。

此外，他也提到在影視產業泡沫化之際，日前文化部和文策院共同推出的「黑潮計畫」，對台灣影視產業注入新的希望，期盼台劇及台灣原創內容能隨著政府的政策，一起走向國際。