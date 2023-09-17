烏克蘭港務局表示，兩艘依照新航線的運糧船，成功穿越黑海抵達烏克蘭港口切爾諾莫斯克(Chornomorsk)，其間沒有遇到俄羅斯的干擾。船隻抵達後，可運載2萬噸的小麥前往世界各地。

BBC報導，2艘船分別是堅韌非洲號(Resilient Africa)和亞羅亞特號(Aroyat)，船籍為帛琉。船員由來自烏克蘭、土耳其、亞塞拜然和埃及等國家。

烏克蘭港務局說，自俄羅斯片面退出黑海糧食協議後，烏克蘭設定出這一道航線，在此之前，該航線僅供從烏克蘭出發的船隻使用，現在前往烏克蘭也用同一道航線。據烏克蘭農業部稱，2艘貨船在完成裝運後，將前往埃及和以色列。

莫斯科之前表示，由於食品和化肥出口的協議，其部分內容並未得到履行，而且西方制裁與限制了俄羅斯的農產品出口，因此俄羅斯退出黑海糧食協議。

之後，俄羅斯就以武器搜查的名義，抽樣的攔停前往烏克蘭的商船，其間曾經攔截過帛琉籍貨船，之後放行。

俄羅斯對烏克蘭敖德薩發起多次飛彈攻擊，迫使烏克蘭必須再利用敖德薩以西的港口，甚至與羅馬尼亞相鄰的多瑙河伊茲梅爾港(Izmail)，而俄羅斯也曾發動無人機打擊伊茲梅爾，使得一些無人機落入羅馬尼亞境內。

烏克蘭是世界上最大的葵花籽油、大麥、玉米和小麥等農作物供應國之一。2022 年 2 月俄羅斯入侵時，俄國海軍封鎖了烏克蘭的黑海港口，導致世界糧食價格飆升，甚至造成中東和非洲國家的糧食短缺。