路透社報導，俄國國防部並未說明這起攻擊發生的時間，也沒有提供其他細節。
哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）今天在通訊應用程式Telegram表示，俄國以4枚S300飛彈襲擊哈爾科夫，擊中一家「民營企業」的建築。哈爾科夫地區政府並未立即回應路透社的置評請求。
哈爾科夫是烏克蘭第2大城，在俄國2022年全面入侵烏克蘭前，擁有超過140萬人口，這個城市的部分地區距離俄國國境不到32公里。
哈爾科夫北部郊區因為先前的戰鬥受到破壞。
俄羅斯國防部今天表示，已對烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）一座維修烏軍裝甲車輛的工廠發動飛彈攻擊。
路透社報導，俄國國防部並未說明這起攻擊發生的時間，也沒有提供其他細節。
哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）今天在通訊應用程式Telegram表示，俄國以4枚S300飛彈襲擊哈爾科夫，擊中一家「民營企業」的建築。哈爾科夫地區政府並未立即回應路透社的置評請求。
哈爾科夫是烏克蘭第2大城，在俄國2022年全面入侵烏克蘭前，擁有超過140萬人口，這個城市的部分地區距離俄國國境不到32公里。
哈爾科夫北部郊區因為先前的戰鬥受到破壞。
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