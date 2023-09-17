英國金融時報今天報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞敦促北京當局提供更多有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源的資訊，並表示已準備好派遣第2支團隊前往中國調查。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴金融時報（Financial Times）：「我們敦促中國給予完全的訪問自由以及取得資料的一切權限，我們也要求各國在雙邊會議時提出這個議題，以敦促北京當局配合。」

世界各地衛生當局和製藥業者目前爭相研製新疫苗，以對抗新的COVID-19病毒變異株。

譚德塞一直要求中國分享有關COVID溯源的資訊，並表示在此之前所有假設都仍然存在。

COVID-19病毒最早於2019年12月在中國武漢被發現，不少人懷疑病毒從一處販賣活體動物的市場擴散蔓延至全世界，在全球奪走近700萬條人命。