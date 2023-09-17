路透社報導，布萊爾（Bill Blair）在聲明中表示，上述款項是總理杜魯道（Justin Trudeau）6月宣布軍援烏克蘭5億加幣的其中一部分。
參與合夥的國家也包括美國、荷蘭與丹麥，目標是採購數百枚短程與中程防空飛彈與相關系統。
加拿大境內的烏克蘭移居人口在全球名列前茅，加國也公開力挺烏克蘭。
自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，加拿大承諾援助烏國金額超過80億加幣，其中包含約18億加幣的軍事援助。
加拿大防長布萊爾今天說，加拿大將貢獻3300萬加幣（約新台幣7億7750萬元）給一項英國帶頭的合夥計畫，目標是為烏克蘭購入防空設備，以助烏國抵禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊。
路透社報導，布萊爾（Bill Blair）在聲明中表示，上述款項是總理杜魯道（Justin Trudeau）6月宣布軍援烏克蘭5億加幣的其中一部分。
參與合夥的國家也包括美國、荷蘭與丹麥，目標是採購數百枚短程與中程防空飛彈與相關系統。
加拿大境內的烏克蘭移居人口在全球名列前茅，加國也公開力挺烏克蘭。
自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，加拿大承諾援助烏國金額超過80億加幣，其中包含約18億加幣的軍事援助。
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