路透社報導，布萊爾（Bill Blair）在聲明中表示，上述款項是總理杜魯道（Justin Trudeau）6月宣布軍援烏克蘭5億加幣的其中一部分。

參與合夥的國家也包括美國、荷蘭與丹麥，目標是採購數百枚短程與中程防空飛彈與相關系統。

加拿大境內的烏克蘭移居人口在全球名列前茅，加國也公開力挺烏克蘭。

自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，加拿大承諾援助烏國金額超過80億加幣，其中包含約18億加幣的軍事援助。