美式賣場好市多提供許多熟食，滿足會員們的生活需求，不少美食因為成功擄獲會員們的味蕾，成為賣場的經典長紅好物，其中「新加坡叻沙」就是一例。不過有網友指出，雖然新加坡叻沙相當好吃，唯一缺點就是「蓋子好難開」，獲得不少粉絲共鳴。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「各位大神，請問大家，『新加坡叻沙』大家怎麼料理啊？」；根據好市多介紹，新加坡叻沙是新加坡風味美食，特色包括濃郁椰奶香、微辣獨特湯頭，配搭豐富食材美味又方便。

對此，許多網友紛紛回應，「當火鍋再加海鮮，椰奶繼續煮～」、「倒出來用家裡的鍋子加熱，我會再加一些食材和白開水稀釋，不然太重口味」、「冬粉、材料若不夠，可再加進去煮」、「滿滿的金針菇和些許牛肉片跟豆腐，完美」、「我馬來西亞的吃法是加燙好米粉、豆芽下去～其實也有很多種吃法…像檳城叻沙就是加沙丁魚肉下去～」、「我家是烤過的法棍麵包沾湯一起食用」、「馬來西亞是加米粉或冬粉（粉條）等吸湯的食材，可以加一些豆芽增加口感，這湯底裡面有雞肉絲」。

另外有老饕指出，「很好吃沒錯啦！只是蓋子好難開（攤手）」，獲得不少人共鳴，「刀子插進去挖一下就可以開了哈哈哈」、「之前第一次買真的不會開，後來才發現要用小工具」、「哈哈我也是，用尖嘴鉗拉開來」、「刀子+1」、「小湯匙也很好用喔」、「我曾經使勁要掰開蓋子，然後整碗掉在地上，都給地板吃了」、「真的有夠難開！每次開到很火大」。