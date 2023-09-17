藝人李蒨蓉出道多年，與另一半李德立育有2名兒子，過去因「阿帕契事件」重傷演藝事業，經歷此事後她有所成長，專注好好生活，李蒨蓉經常在臉書分享生活點滴，前陣子自曝將搬家，同時曝光住了15年的豪宅內部，近日她在個人YouTube頻道分享新家更衣間，其中有不少名牌包。

李蒨蓉在個人YouTube頻道「李蒨蓉 Lee Chien Rong」，她坦言一直很想要一個更衣間，直到搬到新家才完成這個夢想，新家衣帽間整理得井井有條，衣物包包都一目了然，她拿下愛馬仕的盒子，沒想到裡面全是襪子，李蒨蓉解釋冬天才會用就放在盒子裡，介紹到名牌包包，她拿出兩款香奈兒包，都是古董級別，買了超過20年，但都是李蒨蓉媽媽買的，且當時不到10萬塊錢，她直言「現在香奈兒好像基本款吧，一個皮包包大概都要二十幾萬，實在是很難下手」，李蒨蓉也透露未來規劃，希望好好保養再賣一個好價錢。

（來源／影片取自李蒨蓉 Lee Chien Rong YouTube，如遭刪除請見諒。）

李蒨蓉透露老公從來沒有送過她包包，也說包包如果喜歡她會包色，接著展示了三款DIOR的戴妃包，分別有粉色、紅色及黑色珠光款，她表示這都是她很久以前買的，那時候的價錢沒有像現在這麼高，所以捨不得賣，接著她翻出Louis Vuitton的豹紋包，她坦言雖然包有點掉漆，但大家都會很驚豔開玩笑稱「我會把它帶進墳墓去」，幾個名牌包加起來價值超過百萬元台幣，她分享經驗認為包包放在防塵袋再放收納盒後會很容易潮濕長霉。