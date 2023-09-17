65歲的資媒體人陳文茜在2019年罹患肺腺癌初期，雖已動手術將腫瘤切除，但病況時好時壞，此外近年來更飽受敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等病症所苦，但她仍以積極的心態面對，而今(17)日，她也在社群上更新病況，透露：「我從來沒有和死亡這麼近過。」

陳文茜平時用心經營社群多年，時常在其上更新國際新知與網友分享。此外，自身體患病後，也不時吐露與病魔對抗的心路歷程。今(17)日上午，她發文引用日本推理作家東野圭吾的名言，「我從來就沒有太陽，所以不怕失去。」透露自己：「這一輩子啊，疼痛、疾病、住院與我常在，伴行我一生。」並回顧過往遭遇的種種病症。

陳文茜以時間線描述自己對於病痛纏身的記憶，表示30歲時，受免疫攻擊腎臟三年多，舉步維艱，倒個垃圾都累；40歲時，被血尿攻擊約四年，腹部腰部皆脹痛，有的時候連站直都有困難；後來遇上肺腺癌開刀，還得上了致命型的敗血症，「每天夜裡躺在床上，身上汗流不止，衣服全濕透，頭髮也沾著水。」讓她不禁認為「我從來沒有和死亡這麼近過。」

陳文茜指出當時有某天因為難以入眠，突發奇想地試圖「自己去洗澡」，但那段日子連「下床、走至浴缸、放水洗澡」都充滿昏倒休克的風險，所幸自己一步一步慢慢執行，而管家上班後也前來幫助，才能在吹乾頭髮後安穩入睡。不過時至今日，陳文茜表示：「如今的我，已經忘記自己是個大病人。」可以微笑且優雅地吃藥過日子，同時也對自己喊話：「我只是一個服藥的人，我不是病人。」堅強對抗病魔的心性，使貼文PO出後，有不少網友為她加油打氣。